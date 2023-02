Postoji uslov Mesijevog odlaska iz PSŽ-a

Igrač Pari Sen Žermena, Argentinac Lionel Mesi odlučio je da ne produži ugovor ako Bajern Minhen eliminiše francuski klub u osmini finala Lige šampiona, prenosi "L'Equipe".

PSŽ je prošle nedelje poražen od Bajerna rezultatom 1:0, a revanš duel je na programu 8. marta u Minhenu. Mesi je stigao 2021. godine u PSŽ iz Barselone, pošto se katalonski klub našao u finansijskim problemima. Argentinski fudbaler ima ugovor sa "Svecima" do 30. juna ove godine.

Rukovodstvo PSŽ-a želi da Mesi ostane u klubu, ali "L'Equipe" tvrdi da je prelomio da će da napusti Pariz ako "Sveci" budu eliminisani od "Bavaraca" u osmini finala LŠ.

bro i just realized something, if psg lose to bayern, and messi and ney leave (per reports), MNM will have 0 knockouts wins in their era pic.twitter.com/T54UFoYTxT