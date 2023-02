Poter na izlaznim vratima, a Čelsi ima novu trenersku metu

Sezona u kojoj je na nove fudbalere Čelsi potrošio više od 600 miliona evra, je blago reći već izgubljena. Kako tvrde evropski mediji "Plavci" su kontaktirali Maurisija Poketina, a Grem Poter se izgleda nalazi na izlaznim vratima.

Ekipa Grema Potera je na desetom mjestu Premijer lige sa 11 bodova manje od pozicija koje vode u Ligu šampiona, dok je u aktuelnoj Ligi šampiona poražena u Dortmundu sa 1:0 u prvoj utakmici osmine finala i osvajanje ovog takmičenja, koje bi moglo da spasi sezonu, zaista djeluje kao nemoguća misija.

Nakon što je početkom sezone smijenjen menadžer Tomas Tuhel, koji je 2021. godine osvojio Ligu šampiona sa "Plavcima", Čelsi je Brajtonu platio 22 miliona evra odštete za Potera, učinivši ga najskupljim trenerom u istoriji. Poter je dobio ugovor na pet godina i odriješene ruke da formira novi tim.

Blago je reći da se Poter nije snašao. Dobio je samo dvije od 13 prvenstvenih utakmica, ekipa mu izgleda očajno i ne zna šta hoće na terenu, a ni novi, skupi igrači, još nisu ništa pokazali. Pojedini engleski mediji tvrde da Čelsi već uveliko radi na dovođenju novog trenera i to samo par mjeseci nakon što je došao Poter.

Mauricio Pochettino has turned down an approach from Chelsea to replace Graham Potter. Via @GraemeBailey pic.twitter.com/2DmPi3t7Hf