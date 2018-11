Potez "kradljivca" Fabregasa postao hit na Twitteru

Fudbaler Čelsija i španski reprezentativac Sesk Fabregas privukao je pažnju engleske sportske javnosti nakon poteza koji je načinio tokom utakmice njegovog tima protiv Evertona proteklog vikenda.

Veznjak je, naime, prilikom izvođenja jednog slobodnog udarca uspio da ukrade nekoliko centimetara terena i približi se golu na dosad nezabilježen način.

Kamere su to, dakako, snimile, a video događaja uskoro je postao pravi hit na društvenim mrežama, prenosi "N1".

Pogledajte kako je to izgledalo.

Cesc Fàbregas REALLY wanted that extra yard ...



He moved the ref's spray before a free kick on Sunday. pic.twitter.com/h9IEWLNDjv