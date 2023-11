Potpis koji će spasiti Ajaks?

​Ajaks je dotakao dno početkom aktuelne sezone i u jednom trenutku bio posljednjeplasirani tim u nizozemskoj Erediviziji.

Ceh tome platio je trener Moris Stajn kojeg je zamijenio Džon Van Šip, dok je prethodno sportski direktor kluba Sven Mislintat takođe razriješen dužnosti.

"Kopljanici" su poslije trenera, doveli i novog funckionera, pa je tako ulogu direktora fudbala preuzeo Marajn Buker (39) i to na preporuku legendarnog Luja van Gala.

Iskusni trener radio je sa Bukerom u AZ Alkmaru gdje je potonji obavljao funkciju sportskog direktora punih 11 godina i smatra se jednim od najzaslužnijih ljudi za uspon omladinske škole kluba iz Alkmara koja je prošle sezone osvojila finale Lige šampiona za mlade.

Buker je potpisao ugovor sa Ajaksom do ljeta 2028. godine i to nakon godinu i po dana u škotskom Kvins Parku koji je umalo uspio da se iz trećeg ranga plasira u tamošnju Premijer ligu za to vrijeme.

Interesantno, Bukera je Van Gal predložio i Fudbalskom savezu Nizozemske, međutim do saradnje dvije strane nije došlo.

Možda je Ajaks ovim riješio barem jedno do gorućih pitanja kojih u Amsterdamu nema malo.

