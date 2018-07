Potpis od 30.000.000 evra: Aleksandar Mitrović u Londonu

Fudbaler Njukasla Aleksandar Mitrović nalazi se u Londonu uoči potpisivanja ugovora s Fulamom, prenio je ‘Skaj sport’.

‘Skaj’ je prenio da je srpski reprezentativac sinoć napustio trening kamp Njukasla, nakon što su se uprave dva kluba dogovorile oko transfera vrijednog 22.000.000 funti. Transfer bi mogao da dostigne i 27.000.000 funti (oko 30.000.000 evra) kroz bonuse.

Mitrović će u narednih 48 sati obaviti ljekarske preglede i ako sve bude u redu, potpisaće za Fulam, za koji je igrao na pozajmici u drugom dijelu prošle sezone.

On je za Fulam odigrao 20 utakmica i postigao 12 golova i pomogao mu da se kroz plej-of vrati u Premijer ligu.

Tokom ljetnjeg prelaznog roka Fulam je doveo Fabrija, Maksima Le Maršana, Andrea Širlea i Žana Mišela Serija.

