Potpredsjednik FS BiH Milorad Sofrenić: IO Neće spasiti Borac

Članovi Izvršnog komiteta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine neće se uplitati u odluke komisija za licenciranje, iako teoretski ta mogućnost postoji, pa samim tim i eventualni opstanak FK Borac u BH telekom Premijer ligi BiH naredne sezone.

Milorad Sofrenić, potpredsjednik Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, objasnio je da banjalučki klub ima pravo poslati zahtjev za zaštitu zakonitosti, da postoji mogućnost da se odluka drugostepenog organa preinači, ali se to, kaže, gotovo sigurno neće desiti.

"N/FS BiH ima preko 10 komisija, a jedino su Prvostepena i Drugostepena komisija za licenciranje pod direktnom ingerencijom UEFA. N/FS BiH ne može, niti smije bilo šta mijenjati, uraditi ili intervenisati u smislu pogrešnih ili netačnih parametara, pogotovo finansijskog prikazivanja u knjigama. Nema toga koji bi na sebe prihvatio da pobije argumente. Izvršni odbor N/FS BiH teoretski, dakle, može preinačiti neke odluke, ali se to u ovom slučaju sigurno neće desiti. To bi automatski značilo sankcije za Savez i to su stvari sa kojima se niko ne smije igrati. Borac je imao sasvim dovoljno vremena da riješi svoje probleme, a oni nisu pokazali gotovo nikakav angažman po tom pitanju", istakao je Sofrenić, koji je jedan od pet članova bh. fudbalske "vlade" iz Republike Srpske.

Osim njega, tu su još Mile Kovačević (Gradiška), Dragan Kulina (Istočno Sarajevo), Ranko Vučković (Prijedor) i Zlatko Spasojević (Doboj), koji imaju "zaštitni mehanizam" da stave veto na odluku Drugostepene komisije za licenciranje, kao što je to bilo nedavno pri izboru selektora, kada je upravo FS RS blokirao izbor Mehe Kodre za nasljednika Mehmeda Baždarevića na klupi "zmajeva".

Sjednica Izvršnog odbora bh. kuće fudbala trebalo bi da bude održana 19. juna. Iz Borca i ako se odluče da zatraže intervenciju članova IO uporedo moraju dokazati i sve otežavajuće okolnosti koje su nastale u procesu licenciranja. Iako su na terenu uspjeli izboriti opstanak u društvu najboljih, FK Borac ostao je uskraćen za licencu i pravo nastupa u Premijer ligi naredne sezone, nakon što nije uspio postići dogovor o izmirenju dugovanja ili reprogramu sa Školom fudbala "Džaja".

Sudbina kluba zasad je neizvjesna, a od problema s kojima se susreće velikan iz Platonove profitiraće najvjerovatnije Čelik, koji će vjerovatno ostati u ligi iako je bio pretposljednji.