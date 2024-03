Potpuno ludilo u Turskoj: Navijači tukli Tadića i saigrače (VIDEO)

Nevjerovatne scene viđene su u Turskoj, gdje su navijači Trabzona u bijesu napali gostujuće igrače, prvotimce Fenera.

Fenerbahče je u derbiju 30. kola turske Superlige slavio sa 3:2, golom Mičua Batšuaji, koji je po završetku susreta pokazao da i te kako poznaje borilačke vještine.

Njegov pogodak je toliko razbesneo domaće navijače da su nakon posljednjeg sudijskog zvižduka utrčali na teren da se obračunaju sa gostima iz Istanbula.

Belgijski napadač je nogom nokautirao jednog od navijača domaćih.

Igrači iz oba tabora su se sukobili poslije susreta koji je obilovao oštrim startovima, a da sve bude gore, uključili su se i domaće pristalice.

Tu je bio i Dušan Tadić, koji je očigledno bio u šoku, pa je samo gledao da se skloni u tunel.

Kapiten naše reprezentacije je, inače, upisao dvije asistencije na ovom susretu.

Michy Batshuayi just tried to do a spinning high kick on a fan pic.twitter.com/SOOvjxUviA

Extraordinary scenes in Turkey as Fenerbahce players run for the tunnel after Trabzonspor fans storm the pitch pic.twitter.com/4WyTYEfupX