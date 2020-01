Potpuno uništen Ibrahimovićev kip

Bronzani kip Zlatana Ibrahimovića u njegovom rodnom Malmeu srušen je i potpuno uništen, a vandali koji su učini ovo nedjelo su mu oko vrata postavili šal švedske reprezentacije.

Prethodno je kip već nekoliko puta bio na meti vandala, a prvo je neko na njemu ostavio dasku za WC.

Švedski mediji su tada pisali da je taj potez Malmeovih navijača osveta za izdaju koju je Ibrahimović počinio kada je postao jedan od suvlasnika velikog rivala Hamarbija, prenosi "Klix.ba".

Potom su kipu otkinuli nos, obojili ga u bijelo i otkinuli mu nogu, a sinoć su otišli korak dalje.

Podsjetimo, Ibrahimović je početkom oktobra stigao u rodni grad te sam otvorio svoj dva i po metra visok spomenik koji je postavio švedski fudbalski savez.

U međuvremenu, Zlatan se vratio u Milan, gdje će nastaviti igračku karijeru.

Zlatan Ibrahimovic's statue has been sawed down by the Malmo fans. pic.twitter.com/jRBWwske0L