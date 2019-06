Potukli se Nejmar i brazilska manekenka

Najskuplji fudbaler svijeta Nejmar je usred optužbe za silovanje odigrao meč za brazilsku reprezentaciju i doživio novu povredu, a sada se pojavio snimak iz hotelske sobe koji mu ne ide na ruku.

Nakon što je rekao da je riječ o iznudi, da ga manekenka Nažil Trinidad ucjenjuje, internetom kruži snimak tuče, prenosi Blic.

Najprije su legli na krevet i krenuli da razgovaraju, da bi vrlo brzo došlo do sukoba, a Nažil je prva nasrnula, da bi se igrač PSŽ odbranio i uzvratio.

"Udariću te, ti znaš zašto. Jer si me juče prebio", vikala je manekenka, a onda je Nejmar ustao i tu se snimak prekida.

Iz tog razloga je javnost ostala neobaviještena o čitavom događaju, a navodno policija ima čitav snimak i veoma će brzo razriješiti slučaj.

Nakon što je ova priča potresla svjetsku javnost, Nejmar je nage fotografije Trinidad plasirao na svjetlost dana.

Po zakonima u zemlji sambe i kafe zločin je objavljivanje, dijeljenje, prodaja i distribucija slika ili video snimaka koji sadrže seksualnu konotaciju, pa ukoliko se i to dokaže fudbaler Pari Sen Žermena će se naći u još većim problemima pored onih koji ga terete za silovanje.

The girl that accused Neymar of raping her is a psychopath pic.twitter.com/wdwN1Ov3L6