Potvrda dominacije Reala ili Liverpulov srećan broj 13?

Potvrda potpune dominacije evropskim klupskim fudbalom ili "osvježenje" u Ligi šampiona?

Branilac trofeja Real Madrid, sa 12 titula šampiona Evrope, sudariće se sa petostrukim osvajačem Liverpulom u večerašnjem finalu elitnog takmičenja u Kijevu.

Real juri četvrti "ušati pehar" u posljednjih pet godina, odnosno da ponovi ono što je posljednjem uspjelo minhenskom Bajernu 70-ih godina kada je tri puta u nizu bio kontinentalni šampion, dok Liverpul želi da se popne na krov Evrope poslije 13 godina od čuvenog finala u Istanbulu protiv Milana - od 0:3 do 3:3 i pobjede izvođenjem jedanaesteraca. Glavno pitanje je može li krhka odbrana engleskog tima da zaustavi fantastični napad Reala na čelu sa Kristijanom Ronaldom? Vjerovatno tu leži ključ utakmice...

Zvanično najbolji fudbaler svijeta samo jednom ove sezone u Ligi šampiona ostao je bez gola, u revanšu prethodne runde protiv Bajerna, što izaziva kod njega "glad" pred finale Lige šampiona u kojima je do sada bio strijelac ukupno tri puta na tri pomenuta finala sa Atletiko Madridom (dva puta) i Juventusom. Upravo to iskustvo je dodatna prednost "kraljevića" u odnosu na protivnika, uvjerava odlični štoper Rafael Varan. "Već smo ispisali istoriju, ali hoćemo da nastavimo. To bi bilo nevjerovatno...Još nismo svjesni šta smo uradili, ali kada se sve završi onda ćemo biti. Iskusili smo koliko je teško finale, ali upravo to nam daje snagu i vjeru da ćemo biti najbolji", rekao je Varan.

Sa druge strane i Liverpul ima jakog aduta - Mohameda Salaha, strijelca 46 golova u svim takmičenjima i čovjeka koji je do sada bio nezaustavljiv u tandemu sa Robertom Firminom i Sadiom Maneom. Kakvu li je "zamku" spremio menadžer "crvenih" Jirgen Klop?

Harizmatični Nijemac igra i protiv lične tradicije jer je izgubio posljednjih pet finala kao trener, uključujući i u Ligi šampiona od minhenskog Bajerna dok je bio trener Borusije i od Sevilje u Ligi Evrope u Liverpulu.

"Ukoliko osvojimo Ligu šampiona onda će put do Kijeva, uz finale, biti jedno od najzanimljivih avantura ikada. Blizu smo cilja... Da li ljudi iz Reala u ovom trenutku sjede u Madridu i pitaju se "Hvala Bogu da je rival Liverpul"? Ne mogu to da zamislim", u svom stilu najavio je finale Klop.

U centru pažnje večeras od 20.45 na Olimpijskom stadionu u Kijevu biće i najbolji srpski arbitar Milorad Mažić, delegiran da sudi veliko finale kao dosadašnju krunu karijere.