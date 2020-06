Potvrđeno proširenje Prve lige RS u fudbalu

Prva liga Republike Srpske u fudbalu definitivno će biti proširena sa 10 na 16 klubova, zaključeno je na sjednici Skupštine Fudbalskog saveza RS danas u Banjaluci.

Ovim je samo potvrđena odluka Izvršnog odbora FS RS o širenju lige, a do kraja juna će biti poznato koje će to ekipe ući u najjači rang da bi nova fudbalska sezona u RS startovala 8. avgusta. Niže lige će brojati od 14 do 16 klubova (sa izuzetkom grupe Jug, koja će imati od četiri do šest timova), imena svih učesnika takođe bi trebalo da budu poznata prije isteka ovog mjeseca.

"Komisija za reorganizaciju takmičenja poslije serije sastanaka predložila je izmjenu sistema takmičenja i sigurni smo da će to donijeti mnogo dobrog fudbalu RS. Svi klubovi moraju da ispune uslove za licenciranje i zato se još ne zna ko će učestvovati u ligi, a osim licence, svaki klub je dužan da dokaže da je finansijski stabilan, ali i to da će lokalna zajednica iz koje dolazi u narednoj sezoni biti uz njega", kazao je Vico Zeljković, predsjednik FS RS.

Vrlo brzo bi se trebalo znati i ko će biti glavni sponzor takmičenja, a namjera je da se na sličan način riješi i pitanje finansiranja klubova u nižim ligama.

"To će sigurno rasteretiti klubove, bar u nekom segmentu, i tako im omogućiti da se više fokusiraju na ulaganja u mlade selekcije i infrastrukturu. Mladi fudbaleri su zalog za budućnost svakog kluba, ali i cjelokupnog fudbala u RS pa smo planirali da ove godine sve klubove u RS pomognemo sa 800.000 KM, a visina sredstava zavisiće od lige u kojoj se takmiče", dodao je Zeljković, koji je na čelo FS RS došao krajem 2019, a koji će biti kandidat za predsjednika F/NS BiH na izborima krajem ove godine.

Prvi čovjek fudbala u RS istakao je da je nezadovoljan jer je budžet FS RS bio nešto viši od 700.000 KM te da bi izdvajanja iz budžeta F/NS BiH za fudbal u RS trebalo da budu mnogo viša. Na sjednici Skupštine FS RS izabrana su i tri nova člana IO, a to su Darko Ljubojević, koji je umjesto Zeljkovića imenovan za predsjednika Područnog fudbalskog saveza Banjaluka, Rodoljub Oljača, koji je sada na čelu PFS Gradiška, te Žarko Laketa, koji je sada na čelu PFS Trebinje.