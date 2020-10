Povratak navijača na Kamp Nou moguć u decembru

Posljednji meč grupe G Lige šampiona između Barselone i Juventusa mogao bi da se igra pred određenim brojem gledalaca na stadionu Kamp Nou.

Susret između španske i italijanske ekipe na programu je 8. decembra, a katalonska regionalna vlada najavila da bi Barselona mogla da otvori svoj stadion Kamp Nou za određeni broj gledalaca.

"Razgovarali smo s klubom oko postupnog povratka navijača i došli smo do zaključka da je to tema koju treba razmatrati od utakmice do utakmice. U prvoj fazi bi na Kamp Nou moglo biti od tri do pet hiljada osoba, a potom bi se u skladu sa epidemiološkom situacijom, taj broj mogao povećati. Mislim da bi protokoli mogli biti spremni upravo za utakmicu Lige šampiona protiv Juventusa 8. decembra, ako se situacija ne pogorša", rekao je katalonski generalni direktor za sport Đerard Figueras za lokalni sportski dnevnik Sport.