Povrede kvare idilu na pripremama FK Borac: Pavlović preskače Kluž

Bojan Pavlović, iskusni golman FK Borac, po svemu sudeći preskočiće duel sa Klužom u okviru kvalifikacija za Ligu šampiona jer već neko vrijeme vuče povredu tetive zgloba i u ovom trenutku nije poznato koliko će trajati oporavak.

To trenutno nije jedini problema za trenera Marka Maksimovića, ali je vjerovatno najveći. Banjalučani su trenutno u Sloveniji, gdje se spremaju za narednu sezonu, u kojoj brane titulu prvaka BiH, a ujedno ih očekuju i kvalifikacije za elitno klupsko takmičenje.

Fudbaleri, prema riječima šefa stručnog štaba, rade odlično, ali idilu u ovom trenutku kvare povrede. Trenutno odvojeno od ekipe rade Dejan Uzelac, Jovo Lukić, Almedin Ziljkić, kao i Marko Jovanović, koji se još nije oporavio od povrede zbog koje je propustio proljećni dio prošle sezone.

"Stava smo da je bolje prekočiti dandva rada nego izgubiti fudbalera na duži period", rekao je Maksimović, koji se zatim osvrnuo na stanje iskusnog golmana:

"Vuče povredu tetive u zglobu još od meča sa Tuzla sitijem u prošlom prvenstvu i povreda još nije zaliječena. Nivo povrede je takav da je pod znakom pitanja za meč protiv Kluža u Rumuniji."

Maksimović je ujedno istakao da Uzelac ima problema sa petom te da je zbog toga dobio dvatri dana odmora. Lukić još ide na kontrole, radi sa ekipom, ali još nije dobio dozvolu doktora da može da igra. Kako je Maksimović rekao, mladi napadač radi sve normalno sa ekipom osim igre. Kod Jovanovića je situacija malo komplikovanija. Šef struke je istakao da odlični štoper radi po individualnom programu te da se još ne zna da li će biti spreman za početak nove sezone.

Prvak BiH je već angažovao četiri pojačanja, i to Milana Vušurovića, te mlade nade golmana Nikolu Ćetkovića i igrače Amara Begića i Envera Kulašina. To nije sve.

"Uskoro očekujemo dolazak još pojačanja pošto su pregovori već u toku. Plan je da u svakoj liniji dovedemo bar još po jednog igrača", istakao je Maksimović.

Za kraj je trener Borca istakao da fudbaleri odlično rade u Sloveniji te da su na početak priprema došli u dobrom stanju. Imali su kratku pauzu, ali su i na njoj radili.

"Imamo plan u koji vjerujemo i koji je već donio rezultat prošle sezone. Nemam zamjerki na rad igrača jer je ovo težak dio priprema. Što uradimo do Kluža, uradili smo, jer mjesec i po dana igramo u ritmu subota srijeda. Baza koju uradimo pratiće nas do septembra i pauze", jasan je on.

Banjalučani će sutra igrati prvi kontrolni meč na pripremama u Sloveniji i to protiv domaće ekipe Mure, dok je za 29. jun zakazan duel protiv Olimpije. Prvi meč u novoj sezoni Borac će igrati 6. jula, kada u Rumuniji igraju protiv Kluža.