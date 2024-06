Požar u Srbiji van kontrole: Ko se sve pobunio protiv Piksija?

Iako je Srbija eliminisana sa Evropskog prvenstva, stvari unutar srpskog tima se ne smiruju i sama eliminacija, kao i po običaju, nije glavna tema.

Kako smo i navikli, kada je riječ o srpskom timu novinske naslove pune dešavanja unutar samog tima i međuljudski odnosi, prije nego sam uspjeh fudbalera na terenu i ono što oni urade na zelenoj podlozi.

Fudbaleri Srbije su na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj osvojili tek dva boda i kao posljednji u grupi napuštaju takmičenje pa se samim tim u srijedu uveče i vraćaju u Srbiju. Ajde što su osvojili dva boda, nego su postali prva reprezentacija u posljednjih 20 godina koja je ispala u grupnoj fazi a da je primila samo dva gola.

Ono što je u toku dana "odjeknulo" u srpskim medijima je navodna pobuna u nacionalnom timu. Prema pisanju brojnih medija igrači koji su rekli da neće igrati za reprezentaciju sve dok je Dragan Stojković selektor su: Dušan Tadić, Sergej Milinković-Savić, Aleksandar Mitrović i Predrag Rajković.

"Nismo znali sastav do sat i po prije utakmice. To nisam sretao često u karijeri. Ja smatram da sam trebao igrati više i da sam mogao pokazati više", rekao je Tadić novinarima u Njemačkoj.

Upitan je Tadić tom prilikom i koliko mu se puta takva situacija dogodila u karijeri.

"Ne baš puno", kratak je bio kapiten.

Podjsećanja radi, prvu utakmicu u grupnoj fazi protiv Engleske je obilježila izjava Dušana Tadića poslije utakmice i u tom momentu trrebalo nam je biti jasno da opet nešto ne funkcioniše u taboru ''orlova''.

"Teško, iskreno teško. Pričao sam sa misterom naravno, imamo dobru komunikaciju. Ali teško sam to prihvatio jer se igra protiv Engleske. Kapiten sam, lider sam. Mislim da sam najbolji igrač ovog tima bez lažne skromnosti. Naravno da mislim da sam trebao da počnem. Poštujem odluku selektora. Mogao bih mnogo više da uradim da sam igrao 90 minuta. Ako on želi da Dušan Tadić igra 30 minuta, ja ću da igram. Ja bih naravno voleo da igram 90, ali poštujem odluku. Naravno da želiš da budeš deo kolektiva i uradiš sve za kolektiv. Idemo dalje, da prođemo dalje to je najbitnije. Imamo veliko zajedništvo i učinićemo sve za to", rekao je Tadić.

Svi su pokušali da smire strasti, čak je i Predrag Rajković imao šaljive komentare na konferenciji za medije.

''Ja mogu samo da kažem da sam spremniji od Dušana Tadića fizički. Šalim se, super je atmosfera. Vruća glava možda, ali generalno dobra atmosfera. Ne bih se ja bavio pričom o tome, spremamo se za Sloveniju i to je to. Zapišite to da sam spremniji od Tadića, neće da se naljuti'', rekao je čuvar Srbije.

Mnogi i dalje nisu ozbiljno shvatili šta se desilo i bili su uvjereni da je to samo jedan od benignih incidenata kapitena Srbije koji je prihvatio odluku selektora Stojkovića i samo u prevelikoj želji iskazao svoje nezadovoljstvo što u većem obimu nije mogao da pomogne svojim saigračima a time i čitavoj naciji.

Treba istaći da je pred sam početak EURO u Njemačkoj iz reprezentacije otišao Nemanja Radonjić koji je saopštio da ne želi da igra za selektora Stojkovića. Tada je to odjeknulo kao bomba i sve ostavilo pomalo u šoku jer je Radonjić bio sigurno i redovno ime na spisku Stojkovića.

''Tačno je, to je moja odluka'', rekao je Radonjić tom prilikom za srpske medije.

Ono što daodatno baca sjenu na čitav današnji dan te brojne priče oko toga Piksijevog odlaska, koji je čini se sada i potvrđen, jeste činjenica da je Piksi pred početak ovog turnira potpisao novi ugovor sa FSS. Čini se da je tada razmišljanje bilo da se sa Piksijem nastavi i dalje te da čovjek koji je Srbiju poslije 24 godine doveo ponovo na šampionat Starog kontinenta vrijedan nove šanse.

Ali situacije se mijenjaju, danas ste tu a već sutra niste. Nije slučajna čuvena uzrečica svih fudbalskih trenera - kada ste trener vi nemate kuću, vaš kofer je uvijek spakovan.

Mnogo ljudi je vjerovalo u njega i njegove izabranike, ali čini se da je ta podrška blijedila kako je grupna faza odmicala.

Engleskam, Slovenija pa onda Danska. Na kraju, kada se podvuče linija trebalo bi ipak da mjerimo ono što je učinjeno na terenu, a ne okolo ili van njega. Srbija nije postigla gol, nije pobijedila i vraća se kao posljednjeplasirana u grupi iza Engleske, Danske i Slovenije.

E to je suština i to je prava istina.

