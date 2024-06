Poznat favorit za osvajanje EURA: Pogledajte gdje se nalazi Srbija

​Fudbalska reprezentacija Srbije 14. je favorit za osvajanje predstojećeg Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Najviše šansi daje se Engleskoj, saopštila je kompanija za sportsku analitiku "Opta".

Optin superkompjuter predvidio je da od 24 ekipe učesnice, Srbija ima jedan odsto šanse za trijumf na takmičenju koje se od 14. juna do 14. jula održava u Njemačkoj.

Kako se navodi, Srbija ima 3.5 odsto šanse da se plasira u finale, 9.2 odsto za plasman u polufinale, a 23 odsto za četvrtfinale.

It's now just 10 days until @EURO2024 kicks off, but who will end up lifting the trophy? The definitive answer won't come until 14 July, so for now it's time to look to the Opta Supercomputer pre-tournament predictions.#Euro2024