Poznat izgled dresova Srbije za SP u Kataru

Kompanija "Puma" objavila je izgled dresova Srbije za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Kataru, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

"Orlovi" će igrati u novim dresovima - prva garnitura je crvene boje sa zlatnim aplikacijama, dok je gostujući dres bijeli, takođe sa detaljima u zlatnoj boji.

Ono što je najveća razlika u odnosu na prethodne godine jeste novi grb koji će krasiti opremu našeg nacionalnog tima.

"Novi dres, ali i novi grb, reprezentativni za sve nacionalne selekcije, za sve one kojima srce kuca za Srbiju i zbog Srbije. Igrače i navijače, ljude kojima je svetinja zbog onoga što on predstavlja. A to su tradicija, strast, posvećenost, jedinstvo i hrabrost. ''Puma'' je u saradnji sa FS S učinila ogroman napor da kroz jedan zajednički studiozan i temeljan rad, Srbiji podari reprezentativni grb i dres koji je inspirisan fantastičnim uspehom "zlatnih orlića" i osvajanjem titule prvaka sveta na Novom Zelandu 2015. godine", saopštio je FS S.

U Beogradu su boravili predstavnici "Pume" Luk Haidarović i Paolo La Plaka, koji su u Sportskom centru Saveza predstavili nove dresove sponzorima i partnerima FS S.

"Dres je sačinjen od ultra tankog materijala, od četvorosmernog tankog materijala koji je veoma izdrživ, sa strukturom dve vrste tkanja. Dres se ne cepa i ujedno je najlakši dres koji je ''Puma'' ikada napravila. Sve sa namerom da pomognemo igraču da ostvari malu, ali veoma korisnu prednost na samom terenu. Poseduje i poseban kroj koji smanjuje broj panela samog dresa. Tipičan dres bi imao četiri do osam panela, ovaj dres ima dva. Dres je težak 72 grama, što ga čini neverovatno laganim. Ovo će mnogo pomoći igračima na Svetskom prvenstvu", rekao je, između ostalog, Haidarović.

On je ponovio da je inspiracija za izradu dresa bio uspeh omladinske reprezentacije Srbije na SP 2015. godine.

"Zato smo videli kao savršen momenat da se oda priznanje jednom takvom neverovatnom uspehu. Dakle, ono što smo uradili jeste da smo koristili zlatne ukrase na celom dresu u nameri da poistovetimo ovu generaciju sa generacijom ''zlatnih orlića''. Uradili smo takođe i novi grb. Na njemu se nalaze dvoglavi orao i kultni štit, kao i fleur-de-lis. Tako da je ovo njegovo prvo predstavljanje na dresu. I na kraju da bismo zaokružili dizajn, na poleđini dresa ispod kragne imamo natpis Srbija", naveo je on.