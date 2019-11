Poznata fudbalerka ubijena zbog mobilnog telefona

Fudbalerka reprezentacije Jamajke Taranija Klark (20) ubijena je u Kingstonu.

Kako je navela policija, nesretna djevojka preminula je od posljedica ranjavanja nožem.

Izvještaji s Jamajke kažu da se Taranija posvađala s jednom ženskom osobom zbog mobilnog telefona, poslije čega je ubijena. Ta ženska osoba je uhapšena.

Taranija Klark nastupala je za klub Voterhaus i bila je velika nada ženskog fudbala na Jamajci.

U septembru je debitovala za reprezentaciju.

20-year-old Jamaica midfielder Tarania Clarke, who made her international debut in September, has died after being stabbed in Kingston. RIP pic.twitter.com/giykwt54m3