Poznata šestorka koja je "potkopala" Nagelsmana

Julijan Nagelsman je dobio otkaz u Bajernu iz Minhena i preko noći ga je zamijenio Tomas Tuhel. Poznati njemački časopis "Bild" otkrio je imena šestorice igrača koji su izgleda "potkopali" ulogu i autoritet bivšeg trenera "Bavaraca"

Ipak, od tada svakodnevno izlaze novi detalji koji izbacuju prljav veš iz svlačionice i kluba.

"Bild", čija je novinarka bila i Nagelsmanova ljepša polovina, ekskluzivno je otkrio i koji su to igrači bili najveći zagovornici njegove smjene.

Prema njihovim informacijama, protiv Nagelsmana bili su golmani Manuel Nojer i Sven Ulrajh zbog smjene trenera Tapalovića, ali i - Gnabri, Sane, Musijala, Kanselo i Mane, koji su okarakterisani kao igrači koji "nisu bili njegovi fanovi".

