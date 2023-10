Poznati domaćini Mundijala 2030. godine, prvi put na tri kontinenta

Maroko, Španija i Portugal su imenovani za domaćine Svjetskog fudbalskog prvenstva 2030. godine, dok će Urugvaj, Argentina i Paragvaj biti domaćini uvodnih utakmica povodom obilježavanja stogodišnjice turnira, saopštila je danas svjetska fudbalska organizacija FIFA.

Zajednička ponuda Maroka, Portugala i Španije bila je jedina kandidatura za domaćina turnira. Prvo Svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju i pobijedili su domaćini.

Ovo je prvi put da će Svjetsko prvenstvo biti održano na tri kontinenta i u šest zemalja.

