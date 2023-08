Poznati humanitarac i sportista novi upravnik Gradskog stadiona u Banjaluci

BANJALUKA – Duško Tadić, poznati humanitarac i sportista, imenovan je za novog upravnika Gradskog stadiona u Banjaluci.

Kako je saopšteno iz FK Borac iz Banjaluke, stadionska štafeta iz ruku Ace Miloševića od danas prelazi u ruke Duška Tadića.

"Tu je naš Tadija odavno. Na Gradskom se zaljubio u "kraljicu sportova", a kasnije se iz petnih žila borio da banjalučki atletičari dobiju što bolje uslove za trening. Borio se Tadija za štošta toga u Banjaluci. Pokrenuo je sijaset humanitarnih akcija, priveo kraju mnoštvo ideja od kojih bi mnogi odustali 'na prvu'. Sada ga čeka novi zadatak. Da vodi brigu o našem Gradskom stadionu, našoj crveno plavoj tvrđavi. Duško, srećno ti bilo, da budemo ponosni na tvoj rad!", naveli su iz Fudbalskog kluba Borac.

Dodali su da nema tog Borčevca koji je proveo bar jednu sezonu na tribinama njihovog stadiona, a da nije zapazio Acu Miloševića i da mu nije ostao urezan u pamćenju.

"Prepoznatljivog, šeretskog hoda, sa atletske staze je vodio računa da sve na stadionu bude zategnuto kao 'pod konac'. Aco Milošević u službi našeg kluba proveo je više od dvadeset godina. Starao se o bezbjednosti naših igrača i stručnog štaba, budno motreći, na svakom stadionu, da im ne fali ni dlaka s glave. Vodio je računa da svi protokoli, što za najvatrenije navijače, i naše, i one gostujuće, što za publiku sa ostalih tribina budu sprovedeni u djelo. Bio je Aco prva linija odbrane, nebrojeno puta, prvi na udaru. Minulih godina vodio je brigu o mnogim stvarima unutar Gradskog stadiona. Svaki ćošak je znao kao svoj džep, pa kad nešto zapne bilo je "zovi Acu, on zna gdje je to, on zna šta sa tim treba". Godine prolaze, pa svemu dođe kraj. Tako je i kucnuo čas da se naš FK Borac oprosti od svog čika Ace i da mu se zahvali za sve što je uradio za klub. Pamtiće se da je Aco Milošević svojim predanim radom, prisustvom i djelima obilježio jednu epohu u istoriji FK Borac. Aco, hvala vam za sve!", kazali su iz FK Borac.