Poznati parovi polufinala Kupa BiH u fudbalu

U polufinalu fudbalskog Kupa Bosne i Hercegovine Velež iz Mostara koji brani titulu igraće protiv sarajevskog Željezničara, odlučeno je danas žrijebom u sjedištvu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH u Sarajevu.

Drugi polufinalni par činiće Tuzla Siti i aktuelni bh. šampion Zrinjski. Prve polufinalne utakmice na stadionu ”Rođeni” Mostaru i ”Tušanj” u Tuzli igraće se 5. aprila. Revanš susreti na ”Grbavici” u Sarajevu i stadionu ”Bare” u Čitluku igra će se 14 dana kasnije.

"Ako želimo otići do kraja, a to želimo, moramo biti spremni na sve izazove. Tuzla Siti ne briljira u Premijer ligi, ali je došla do polufinala. Imaju svoju računicu, a imamo i mi. Želimo otići do kraja i učinit ćemo sve da to napravimo", rekao je Mario Pandža, portparol Zrinjskog.