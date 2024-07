Poznati svi parovi četvrtfinala Evropskog prvenstva

Utakmicom između Turske i Austrije kompletirana je prva runda nokaut-faze Evropskog prvenstva i poznati su svi parovi četvrtfinala.

Turska, koja je savladala Austriju s 2:1, za polufinale će igrati protiv Nizozemske koja je ranije bila bolja od Rumunije (3:0).

Prvi će na teren Španci i Nijemci, koji se sastaju u petak u Štutgartu od 18 sati, a tri sata kasnije u Hamburgu će snage odmjeriti Portugal i Francuska.

I u subotu su na rasporedu dva para. Engleska i Švajcarska igraju od 18 sati u Dizeldorfu, a onda će Nizozemska i Turska na travnjak stadiona u Berlinu u 21 sat.

Njemačka - Španija - petak, 18:00

Švicarska - Engleska - petak, 21:00

Portugal - Francuska - subota, 18:00

Nizozemska - Turska - subota, 21:00.

