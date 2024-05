Poznato ime novog trenera Vest Hema

Fudbalski trener Đulen Lopetegi postigao je dogovor sa Vest Hemom, i od naredne sezone biće menadžer tog kluba, javljaju ostrvski mediji pozivajući se na BBC.

Španski stručnjak još nije zvanično potpisao ugovor sa Vest Hemom, ali se ističe da su dvije strane dogovorile sve detalje. Ugovor bi trebalo da bude potpisan u narednih par dana.

Mediji podsjećaju da je menadžer Vest Hema Dejvis Mojes pod velikim pritiskom navijača posle serije loših rezultata u Premijer ligi.

Škot ima ugovor sa londonskim klubom do 30. juna ove godine.

Vest Hem je poslednju pobedu u Premijer ligi zabilježio šestog aprila protiv Vulverhemptona (2:1), a potom je ostvario jedan remi i tri poraza.

Londonski klub se trenutno nalazi na devetom mjestu na tabeli Premijer lige sa 49 bodova dva kola prije kraja prvenstva. Lopetegi (57) je u Premijer ligi vodio Vulverhempton, a trenirao je i Sevilju, Porto, Real, kao i sve selekcije Španije.

Julen Lopetegui has agreed a deal to become West Ham manager at the end of the season. All that’s remaining is for both sides to sign the deal. (Source: BBC Sport) pic.twitter.com/D1chJxgYVC