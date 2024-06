Poznato kada fudbaleri Srbije stižu u Beograd

​Fudbalska reprezentacija Srbije završila je učešće na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj pošto je u odlučujućem meču odigrala neriješeno 0:0 sa selekcijom Danske.

"Orlovi" su odigrali žestok meč u kojem nisu primili gol, ali, nisu ga ni postigli, a to je bilo neophodno kako bi se izborila tri boda koja su donosila prolaz dalje. Kako se sve to nije dogodilo, učešće na Evropskom prvenstvu je završeno, i to, na posljednjoj, četvrtoj poziciji.

Tako, poslije dva osvojena boda, izabranici selektora Dragana Sotjkovića Piksija se vraćaju kući.

Naime, prema planu, trebalo bi da u 17.00 sati "Orlovi" polete sa aerodrama u Minhenu, a očekuje se da će stići u Srbiju, na aerodrom "Nikola Tesla" oko 19.00 sati, prenosi "Telegraf".

