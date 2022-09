Poznato kada završavaju radovi na Gradskom stadionu u Banjaluci

Radovi na rekonstrukciji terena Gradskog stadiona u Banjaluci i postavljanju nove, hibridne podloge trebalo bi da budu završeni ovog mjeseca, rekao je potpredsjednik Borca, Bogoljub Zeljković.

Podsjetimo, Borac od početka sezone svoje domaće mečeve igra van Banjaluke.

Evropski duel sa ekipom B36 Toršavna, "Crveno-plavi" su odigrali u Modriči, premijerligaške duele igraju u Novom Gradu gdje će u srijedu ugostiti i Zrinjski, a u Platonovu ulicu trebalo bi da se vrati krajem devetog mjeseca.

"U posljednje vrijeme radovi su ubrzani i očekujemo u toku septembra da će biti završeni i da ćemo uskoro da se vratimo u Banjaluku. Mislim da je ovo jedan od najvećih projekata našeg kluba jer trava nije promijenjena 40-50 godina. Hvala FS BiH koji je nosilac ovog projekta i siguran sam da će nove podloge da poboljšaju sam kvalitet lige i da će da pomognu ne samo Borcu, već i ostalima, da se naprave zapaženiji rezultati i u Evropi jer svi tome težimo. Bilo je malih tehničkih problema oko ranijih izvođača radova, ali sada se sve to privodi kraju. Mislim da sada ide posljednji sloj pijeska, već je stavljen na jednu polovinu i nakon toga ide postavljanje same hibridne trave. Nakon toga, kako sam razumio izvođače, potrebno je 7-10 dana da se teren ne koristi, tako se nadam da će do kraja septembra sve da bude završeno," rekao je Zeljković.

Mnogi kao razlog za loše rezultate navode to što Borac ne igra na svom stadionu i nema stalnu podršku svojih navijača na "domaćim utakmicama".