Poznato zbog koga je Rakitić napustio Sevilju

Seviljin trener Kike Sančez Flores, zbog kojeg je Ivan Rakitić napustio klub prošle sedmice, rekao je u nedjelju da je računao na 35-godišnjeg veznog igrača ali mu nije mogao obećati igranje koliko je on htio.

"O Rakitiću mogu samo reći da jako poštujem njegovu karijeru," izjavio je na konferenciji za medije u Sevilji.

Sančez Flores je sredinom decembra sjeo na klupu posrnule ekipe, a od tada zamjenik kapiten Rakitić nije odigrao niti jednu kompletnu utakmicu. Prije dvije sedmice ga je ostavio na klupi za rezerve tokom prvenstvene utakmice s Đironom (1:5), a zatim ga je uveo u 51. minuti četvrtfinalne utakmice kupa s Atletiko Madridom (0:1).

"Imali smo iskren razgovor, četiri dana prije njegove odluke. Rekao mi je da ja ne računam na njega, a ja sam mu odgovorio da računam, ali mu ne mogu garantovati koliko u svakoj utakmici," rekao je 59-godišnji Sančez Flores.

Rakitić je do njegovog dolaska bio član prve postave, a ugovor mu je isticao 30. juna.

"Ja sam računao na njega i tražio mu nešto kako bi nastavio (biti ovdje)", napomenuo je trener ne navodeći šta je tačno tražio od igrača s brojem 10.

Nastavio je:

"Odluka, dva dana kasnije, bila je njegova. Promislio je i pošteno mi rekao da ne može dati to što sam od njega tražio. Njegov odgovor je bio izuzetno iskren. Poštujem Ivanovu odluku. To je bio zaista iskren odgovor u situaciji koja je to zahtjevala", dodao je.

Rakitić je zatim prešao u jedanaestoplasiranu ekipu saudijskog prvenstva Al-Šabab. Na oproštajnoj konferenciji za medije, u loži stadiona u Sevilji, rekao je da je sebe "vidio kao neupitnog člana prve postave". "Nisam razumio trenerovu odluku, ali ju moram prihvatiti. Ideja novog trenera nije ista kao i moja", izjavio je Rakitić tužan što odlazi iz kluba s kojim je 2014. i 2023. osvojio Ligu Evrope.

Dodao je da je htio ostati još pet mjeseci, do kraja postojećeg ugovora.

"Ali nisam htio pokazati nezadovoljstvo niti neigranjem zarađivati novac. Sjediti na klupi, ne moći pomagati ekipi, pa ići mirno kući - to nije za mene", rekao je Rakitić.

Hrvatski veznjak, s 323 utakmice stranac s najviše nastupa u istoriji Sevilje, ranije je ove sezone govorio medijima da mu je želja produžiti ugovor i ostati još nekoliko sezona na stadionu "Ramon Sančez Pisuan".

Sevilja, međutim, prolazi kroz najgoru sezonu u posljednje 24 godine boreći se protiv ispadanja iz prve lige. Nalazi se na 17. mjestu među 20 klubova, s istim brojem bodova kao Kadiz u zoni ispadanja.

Uprava je u oktobru smijenila trenera Hoze Luisa Mendilibara, pa sredinom decembra i njegovu zamjenu Diega Alonsa. Dovela je na klupu Sančeza Floresa, nekadašnjeg trenera Hetafea, Espanjola i Atletiko Madrida. S njim je Sevilja upisala pet poraza, jedan remi i tri pobjede. Sevilja u ponedjeljak gostuje kod madridskog Rajo Valjekana, prenosi "Tportal".

