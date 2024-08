Predrag Rajković novi fudbaler saudijskog Al Itihada

Reprezentativac Srbije u fudbalu Predrag Rajković novi je golman saudijskog Al Itihada, saopštio je danas klub iz Džede.

Rajković (28) je sa Al Itihadom potpisao četvorogodišnji ugovor, u klub dolazi iz Majorke.

Srpski golman je odigrao sve tri utakmice za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

On je sa omladinskom reprezentacijom Srbije osvojio Evropsko prvenstvo do 19 godina u Litvaniji, kao i Svjetsko prvenstvo do 20 godina na Novom Zelandu.

U karijeri je nastupao za Jagodinu, Crvenu zvezdu, Makabi iz Tel Aviva i Rems.

Al Itihad je prošle sezone završio na petom mjestu u saudijskoj Premijer ligi.

