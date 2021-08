Predsjednik Barselone objasnio zašto je Mesi otišao

Predsjednik Barselone Đoan Laporta održao je konferenciju za medije, na kojoj je objasnio zašto je Mesi otišao iz Barselone.

Mesi je poslije skoro 20 godina otišao iz Barselone i još nije poznato gde će nastaviti karijeru.

Najbolji igrač u istoriji kluba je otišao, pa je predsjednik morao da objasni zašto se to desilo.

Iako su igrač i klub postigli dogovor i imali želju da ga potpišu, nisu mogli da ga realizuju zbog ekonomskih i strukturnih prepreka, saopštila je Barselona.

"Dobro jutro svima, ovdje sam da objasnim šta se desilo sa Lionelom Mesijem i zašto je otišao", započeo je Laporta i nastavio:

"Pokušaću da vam objasnim u čemu je tačno problem. La Liga ima pravilo četiri prema jedan. Dakle, da biste nekome dali platu od 25 miliona evra po sezoni, morate to opravdati zaradom od 100 miliona, i to je mnogo. Trebalo bi da prodamo mnogo igrača. Klub radi na smanjenju budžeta za plate, a sa Leovim smanjenim ugovorom to bi bilo 110 odsto od dobiti kluba, što je neodrživo. Sve je to rezultat velikih ulaganja posljednjih godina. Što se tiče Aguera i Depaja, oni nisu problem kada u budžetu neće biti Leovog ugovora".

Finansijski gubici su veliki.

"Finansijski gubici su teži nego što smo očekivali. Prevelike su plate igračima. Finansijski fer-plej nas takođe blokira. Ne mogu da donesem odluku koja će nas uništiti. Barselona kao klub je najvažnija. Brojevi koje smo napravili nakon prvih prognoza revizije mnogo su gori od onoga što nam je rečeno i što smo očekivali. To je dovelo do mnogo većih gubitaka i duga. Nećemo da založimo klub. Nisam voljan da založim prava kluba da bi se finansijski izvukli, pa makar i zbog njega, makar i zbog najboljeg igrača svijeta. Mi smo institucija. Leu smo zahvalni na svemu", kaže predsjednik Barselone.

Da li može nešto da se promijeni?

"Šanse da Mesi opet potpiše za Barselonu? Neću da vam dajem lažnu nadu. Imali smo rok do kada može da potpiše i nismo ga ispunili. Sada on razmatra druge opcije. Pregovori su završeni, više ne možemo da ga registrujemo. Motivisaniji smo nego ikad da nastavimo da budemo uspješni bez Mesija i da nastavimo da uvesevaljamo svoje navijače. Naravno da mi je žao što zbog situacije sa kovidom i svega što se dogodilo, nećemo moći da se oprostimo od Mesija kako zaslužuje. Ali ovo je odluka koju je trebalo donijeti", kaže on.

Dodaje da se s Mesijem čuo u utorak.

"Razgovarao sam sa Leom prije dva dana i rekao mu kakva je situacija. Juče sam se čuo sa njegovim ocem, kome sam takođe sve objasnio. Pregovori su bili veoma intenzivni u posljednja dva mjeseca, ali moram svima čestitati na profesionalizmu", ističe Laporta.

Da Mesi odlazi, rekao je i igračima.

"Juče sam razgovarao telefonom sa najstarijim igračima u svlačionici i rekao im da nastave bez Lea. Rekao sam im da moramo nastaviti da pobjeđujemo bez njega i zamolio sam za maksimalnu posvećenost i profesionalizam. Naši kapiteni ekipa moraju biti u stanju da vode tim u novu eru, ovo je istorijska prilika da se dokažete kao lideri", rekao je Laporta.

