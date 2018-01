Predsjednik FK Sloboda: Nećemo se prodati u bescijenje

Ulazak strateškog investitora u narednom periodu je neminovnost, ali ne po svaku cijenu, poručio je Senad Mujkanović, nakon što su članovi Skupštine tuzlanskog premijerligaša na sjednici odbili usvojiti njegovu ostavku.

Tvrdi da tim sa "Tušnja" nije u situaciji da ode u bescijenje, što je i ključni razlog propalih pregovora s turskim investitorom Ajdinom Olgunom, vlasnikom "Han grupe", koja je prije nekoliko dana preuzela upravljačka prava u NK Čelik.

"Realnost je očekivati ne samo da Sloboda, nego i svi ostali klubovi u skoroj budućnosti dobiju strateškog ulagača. Možda nekima odgovara ovakvo stanje, nekim poglavarima, moćnicima, ali klubovima sigurno ne. Klubovi trebaju svjež kapital, jasno definisana vlasnička prava, a ne situaciju svačiji i ničiji. Ako su mogli PSŽ, Mančestar Siti, takvi giganti, na vidim nijedan razlog zašto i kod nas se ne bi mogao prepisati takav model", smatra Mujkanović.

Ipak, kako tvrdi prvi čovjek Slobode, dug od oko 2,6 miliona KM za porez, te 340.000 KM za tekuće troškove, odnosno obaveza prema igračima, dobavljačima, te za pripreme i pojačanja, nisu razlog da se potencijalnim investitorima prepusti klub u potpunosti.

"Sloboda i Čelik su bili interesantni turskom ulagaču. Međutim, mi nismo bili za opciju kojom bi 70 posto prava pripalo ulagaču. Bojimo se da bismo tako izgubili glas u Skupštini, promijenio bi se Statut... Ulagača želimo, ali da mu damo sva prava ne želimo. Mi nismo u takvoj situaciji", tvrdi Mujkanović.

Dugovanja prema Poreskoj upravi Federacije BiH preuzeo je, tvrdi Mujkanović, grad Tuzla i trebalo bi da bude saniran u narednih deset godina. Dogovoreno je da na nekoj od narednih sjednica Skupštine bude pokrenuta procedura promjene Statuta kojom bi se omogućio lakši ulazak investitora, ali i bio precizno definisan njegov udio. Komisija za promjenu Statuta je već formirana.

Mujkanović je prokomentarisao i činjenicu da pojedini klubovi iz manjih sredina često bolje funkcionišu nego oni s tradicijom. Primjer su Krupa, Sloga iz Siminog Hana, donedavno je to bila i Mladost iz Velike Obarske. U aktuelnoj sezoni Sloboda je deseta na tabeli iza, takođe uslovno, nekih manjih klubova poput GOŠK-a, Radnika, Krupe.

"Neko moje skromno mišljenje je da su to klubovi koji uglavnom žive na osnovi društva jednog lica. To su kao nove firme, koje automatizmom nemaju ni dugovanja. Ulagači su ljudi koji upravljaju tokovima novca i to traje sve dok oni imaju neki interes. Sjetimo se Orašja, Modriče, Žepča, Brotnja... koji su osvajali Kup i titule, a danas ih nema nigdje. Tu su instant klubovi i ne mogu se uporediti s onim s tradicijom, jer stariji klubovi imaju i neke repove i dugovanja odranije", istako je Mujkanović i dodao:

"Sloboda poprilično dobro radi i posluje. Naš račun nije blokiran. Svoje dugove saniramo postepeno. Ovih 340.000 KM ćemo takođe vrlo brzo osigurati. Imamo viziju da za dvije-tri godine doživimo potpunu stabilizaciju".

Krpić suspendovan

Uprava Slobode suspendovala je napadača Sulejman Krpića, koji se nije pojavio na pripremama. Krpić je napustio Slobodu na zimskoj pauzi u sezoni 2016/17, da bi se nakon pola godine boravka u švedskom AIK-u vratio u Tuzlu i potpisao ugovor sa Slobodom do 2019. godine. Nakon polusezone Krpić se nije pojavio na prozivci, a u izjavama za pojedine portale tvrdio je da nema ugovor sa Slobodom.