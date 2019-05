Predstavljen novi dres Bajerna

Adidas je na društvenim mrežama predstavio novi dres Bajerna za sljedeću sezonu.

Sudeći prema komentarima, navijači su itekako zadovoljni novim dresovima. Tražili su da na domaćem dresu budu zastupljene samo dvije boje, a njihove želje su ispunjene.

The new home kit of Bayern Munich Do you like it? pic.twitter.com/EzmLEIK89G