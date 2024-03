Predstavljen novi dres ''Orlova'' za EP u Njemačkoj (FOTO)

Najbolji fudbaleri Srbije imaće, sada je to i potvrđeno, novi dizajn dresova za predstojeće Evrpsko prvenstvo koje je 14. juna startuje u Njemačkoj.

"Orlovi" će na tom velikom takmičenju nastupati prvi put kao samostalna država, a sportsku opremu im je radila renomirana sporstka kuća Puma sa kojom Fudbalski savez Srbije ima dugodoišnju saradnju.

Upravo je ova njemačka kompanija na svom zvaničnom profilu društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter) objavila kako će izgledati dresovi Srbije na predstojećem EP.

Ready to represent Remade with RE:FIBRE, PUMA’s program to transform textile waste and other used materials into new textiles. We only have one forever. Let’s make it better. pic.twitter.com/RJsfC3p2yi