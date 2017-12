Predstavnik Atletika na Grbavici

Predstavnik španskog Atletika iz Madrida boravio je posljednjih dana u Sarajevu sa zadatkom da se informiše o infrastrukturalnim kapacitetima stadiona Grbavica i glavnog grada BiH uoči gostovanja kod Željezničara u Omladinskoj Ligi šampiona.

"Obišao je stadion, svlačionice, klupske prostorije, teren, VIP salon... Oduševljen je sa svim. Naravno, teren je takav kakav jeste. U ovom trenutku je u sasvim zadovoljavajućem stanju i mnogi ne bi vjerovali da je to onaj isti teren od prije nekoliko sedmica. Međutim, kakav će biti kada se bude igrala utakmica možemo samo pretpostavljati. Atletikovog predstavnika smo lijepo primili, a sam njegov dolazak govori nam kako su Španci ovoj utakmici posvetili ogromnu pažnju. To pokazuje i veličinu kluba. Nije isključeno da nam do utakmice još jednom dođu u posjetu", rekao je Haris Alihodžić za portal "Klix.ba".

Juniori Željezničara će meč nokaut faze Omladinske Lige šampiona protiv Atletika igrati početkom februara pa samim tim postoji bojazan da teren neće biti u odgovarajućem stanju zbog mogućih snježnih padavina.

"Strah nas je terena. Sada je kraj decembra, a šta će biti u februaru ne možemo predvidjeti. Imamo određeni period do kada možemo čekati, jer UEFA ima svoje rokove. To je otprilike desetak dana prije same utakmice", rekao nam je Alihodžić i osvrnuo se na pripreme Željinih juniora.

"Igrači su krenuli s pripremama. Pokušat ćemo do utakmice s Atletikom odigrati nekoliko kvalitetnih prijateljskih mečeva, a planirano je i da sedam dana provedu van Sarajeva, gdje bi mogli trenirati u boljim vremenskim uvjetima", istakao je Alihodžić.

UEFA je odredila da termin ovog susreta bude 7. februar naredne godine s početkom u 16 sati, a vrijedi istaći da se igra samo jedna utakmica.

