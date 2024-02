Prekinut meč Kupa Portugala: Lopta nije mogla da se kreće po terenu (VIDEO)

Prekinuta je utakmica četvrtfinala Kupa Portugala između domaće Santa Clare i Porta. Sudija je donio odluku da se fudbaleri oba tima povuku sa terena zbog loših vremenskih uslova. Jednostavno, lopta nije mogla da se kreće po terenu...

The match between Santa Clara and Porto has been stopped due to heavy rain. The referee halted play after 28 minutes as the ball could no longer roll. pic.twitter.com/1DaMFqjbLJ Próxima Jornada (@ProximaJornada1) February 7, 2024