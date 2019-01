Prekinuta potraga za avionom u kojem je bio Sala

U kanalu La Manš večeras je obustavljena potraga za avionom, kojim je putovao fudbaler Kardif sitija Argentinac Emilijano Sala , rekli su zvaničnici.

Sala je letio iz francuskog grada Nanta prema Kardifu, gdje je trebalo da odigra prvu utakmicu za novi klub, ali je avion nestao sa radara 21. januara.

U avionu su bili Sala, napadač "Kardif sitija" i pilot Dejvid Ibotson.

Lokalna policija saopštila je da je tokom devet sati provedena temeljita potraga za nestalim avionom. Odluka o eventualnom nastavku potrage biće donesena sutra.

Spasioci su rekli da nema nade da će pronaći žive Salu (28) ili pilota, navodi BBC.

Džon Ficdžerald iz tima za pretragu La Manša rekao je da čak i fizički najspremnije osobe mogu da prežive samo nekoliko sati u vodama Lamanša.

Policija je saopštila da je potraga, koja je uključivala avion i jedan čamac za spasavanje, prekinuta u sumrak.

The search for a missing plane carrying a pilot and Emiliano Sala has been called off for the night.https://t.co/XiEe26yCbW pic.twitter.com/UJzC6P8mer