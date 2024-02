Prelazni rok na "Koševu" završen

Za Fudbalski klub Sarajevo ovozimski prelazni rok je završen, potvrdio je sportski direktor Senijad Ibričić.

Ibričić je obrazložio i status Maria Vrančića i Ivana Borne Balte Jelića, igrača pod ugovorom na koje trener Simon Rožman ipak ne računa u nastavku sezone.

“To je uvijek ista priča. Mislim da smo izašli svima njima u susret, dali im mogućnost, s obzirom da nisu bili u kadru štaba. Svima smo dali priliku i da idu dalje. Većina njih je riješila, otišli su jer znaju da je najbolje za njih da igraju. Ostali su još samo Balta i Vrančić, ali nekako mislim da bi se u neko skorije vrijeme mogli i sa njima dogovoriti“, kazao je Ibričić i dodao:

„Počeli smo neke pregovore. Mislim da je i njima u interesu da igraju, tako da se nadam da ćemo i to završiti. Što se nas tiče, to je to, napravljena je ekipa. Igrači koji su tu, od njih očekujemo najviše, tako da se nadam da ćemo na kraju svi biti zadovoljni”.

„Bordo tim“ fudbalsko proljeće počinje danas u Tuzli utakmicom osmine finala Kupa BiH protiv Slobode.

