Premijer liga BiH i dalje na čekanju

Predstavnici fudbalskih klubova BH Telecom Premijer ligi BiH na današnjoj video konferenciji u kojoj su učestvovali i čelnici N/FS BiH nisu postigli dogovor o mogućem datumu nastavka takmičenja.

Od ukupno četiri ponuđena prijedloga o kojima se razmatralo kao potencijalnim datumima za mogući nastavk bh. elite tri su odbačena u startu. Opšte mišljenje je da treba dodatno sačekati, pratiti situaciju na terenu vezano za pandemiju virusa korona, pa na nekom od narednih sastanaka ponovo razmijeniti mišljenje. Sačekaće se ujedno i nova konferencija Evropske kuće fudbala (UEFA) i predstavnika svih nacionalnih saveza u Evropi, koja će biti održana kako je najavljeno do kraja aprila.

„Bila su četiri prijedloga za nastavak prvenstva, ali su tri modela odmah otpala jer u tim ponuđenim datimuma nije bilo izvodljivo da se krene zbog trenutnog stanja sa pandemijom. Međutim, i taj četvrti koji je načelno prihvaćen ne znači da možemo reći da krećemo. Objektivno, niko u ovom trenutku ne može da garantuje kada će biti moguće početi igrati", rekao je Vico Zeljković, predsjednik FK Borac i zatim dodao:

"Tako da je zaključak da se naredne dvije sedmice strpimo i vidimo da li će UEFA mijenjati svoj raniji stav i preporuke za odigravanje prvenstava. Ono što je pozitivno da je bio sastanak, da postoji komunikacija između klubova, ali moramo biti još malo strpljivi“.

Prijedlog koji ostaje u opticaju načelno, podrazumjeva početak treninga u klubovima 10. maja, te nastavak prvenstva krajem narednog mjeseca. Za početak pristupilo bi se vjerovatno modelu kao u Njemačkoj gdje ekipe treniraju za sada u manjim odvojenim grupama igrača.

„Nažalost niko ne može da garantuje sada da će se to zaista desiti tako. Mi u Republici Srpskoj imamo vanredno stanje koje niko ne može da zna do kada će trajati. To je samo jedna stvar. Imamo sličnu situaciju i u Federaciji BiH. Moramo prvo čekati ukidanje određenih mjera da bi smo mogli kokretnije razgovarati i praviti datume“, kazao je Zeljković.

Do kraja sezone u bh. eliti ostalo je da se odigra još 11 kola, te polufinale i finale Kupa BiH.