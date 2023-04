Premijer liga: Kladionice neće biti dozvoljene na dresu

Klubovi engleske Premijer lige kolektivno su se složili zabraniti sponzorima kockanja na prednjoj strani dresova za dan utakmice. Vest Hem jedan je od osam trenutnih klubova Premijeršipa s kladionicama kao glavnim sponzorima, ali to odlazi u istoriju na kraju sezone 2025/26.

"Čekićarima" će, zajedno s drugim klubovima Premijer lige, biti dopušteno tražiti nova sponzorstva za prednju stranu dresova dok zabrana ne počne od kampanje 2026/27. Trenutnim sponzorskim ugovorima s kockarskim kompanijama biće dopušteno da ostanu na snazi sljedeće tri godine, s ukupnom procijenjenom vrijednošću od 60 miliona funti godišnje za osam klubova u ligi.

Sponzorstva kladionica biće dopuštena za prikazivanje na rukavima dresova i na reklamnim panoima, a Premijer liga će se obračunati samo s prednjim dijelom na dresovima.

Premier League clubs to ban gambling sponsorship on front of matchday shirtshttps://t.co/j7PGsQn6NN