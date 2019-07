Premijer liga gubi na cijeni

Nakon skoro dva mjeseca pauze sutra počinje nova sezona u BHT Premijer ligi BiH. Prema trenutnom stanju, bh. elita po podacima sa Transfermarkt.de, vrijedi nešto više od 57 miliona evra, što je za oko 15 miliona evra manje nego prošle godine.

Danas se završava prelazni rok u BiH u kojem su pojedini klubovi bili prilično aktivni, ali i pored svih napora, u Premijer ligu BiH nisu došli igrači za čiju vrijednost na tržištu se može reći da je ozbiljna.

Tačno 57.180.000 evra trenutna je vrijednost igrača koji igraju u 12 bh. klubova, a postoji mogućnost da ta cifra bude barem malo veća kada se podvuče konačna crta nakon prelaznog roka. Ipak, ako poredimo fudbalske prilike u regionu i Evropi, za ovu cifra može se slobodno reći da je mizerna.

Od zemalja bivše Jugoslavije samo Crna Gora i Sjeverna Makedonija imaju jeftinije igrače u klubovima, a posebno upečatljiv podatak je da samo Dinamo iz Zagreba ima igrački kadara vrijedan 75.950.000 evra.

Naravno da je teško bilo kojem klubu iz BiH da se takmiči sa Dinamom, koji iz godine u godinu pravi sjajne transfere i igra odlično u Evropi, ali ono što treba da zabrine jeste to što Premijer liga iz godine u godinu gubi na vrijednosti. Primjera radi, u BHT Premijer ligi BiH tokom cijele prošle godine igrali su igrači vrijedni 73.750.000 evra, što je za 16.570.000 više nego što je to trenutno stanje. Tačno je da će klubovi i tokom zime da angažuju igrače, ali je teško povjerovati da će to nadoknaditi ovaj minus.

Igrači koji igraju na bh. terenima su sve jeftiniji i jeftiniji godinama unazad. U sezoni 2017/18. cijena igrača u bh. eliti bila je 76.860.000 evra, a samo godinu dana ranije 86.000.000. U sezoni 2015/16. Premijer liga je brojala 16 klubova i tada je vrijednost kompletnog igračkog kadara bila 88.600.000 evropskih novčanica. Bilo je i pozitivnih primjera velikog rasta, ali oni su rijetki. Primjer je i to da je u sezoni 2014/15. vrijednost ekipa bila 69.040.000 evra.

Ovo ljeto pokazalo je još jedan poražavajući podatak kada je BiH u pitanju. Dok već sezonama gledamo milionske transfere u okruženju (Dinamo očekivano prednjači), iz BiH je samo jedan igrač otišao za više od milion evra i to Gojko Cimirot, kojeg je Sarajevo za 1,3 miliona evra prodalo PAOK-u prije četiri godine.

Umjesto da taj transfer bude odskočna daska, ovo ljeto je još jednom pokazalo da igrači iz Premijer lige nisu na cijeni. Najveći transfer zasad je prodaja Mateja Rodina, koji je iz Željezničara otišao u Peruđu za 150.000 evra. Upada u oči da tim koji je dominirao prošle godine - Sarajevo - nije napravio niti jedan transfer za koji je dobio novac.

"Bordo" ekipa, koja je prošle godine osvojila duplu krunu, ove sezone ima najvredniji tim i jedina je, kada su bh. prilike u pitanju, prešla granicu od 10 miliona evra (10,25). Dominaciju su potvrdili i tako što pet najskupljih igrača lige dolazi iz njihovih redova. Imaju jedinog igrača čija vrijednost prelazi miliona evra i to je golman Vladan Kovačević.

Sarajevo je u sezoni pred nama ujedno i prvi favorit za odbranu trofeja, a najveći konkurent biće mu Zrinjski. Iz prikrajka vrebaju Željezničar i Široki Brijeg, a ostaje da vidimo koliko može banjalučki Borac, koji se solidno pojačao ovog ljeta.