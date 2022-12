Preminula legenda engleskog fudbala (FOTO)

​Legendarni engleski fudbaler Džordž Koen, jedna od junaka nacionalnog tima koji je pobijedio na Svjetskom prvenstvu 1966. godine, preminuo je u 83. godini.

Koen je za reprezentaciju Engleske debitovao 1962. godine protiv Urugvaja i ubrzo je postao nezamjenjiv član defanzivne linije Gordog albiona.

Bio je zamjenik kapitena Engleske u tom finalu SP 1966. protiv Zapadne Njemačke, a posljednju međunarodnu utakmicu odigrao je samo godinu dana kasnije. Zanimljivo, Koen je čitav svoj fudbalski vijek proveo u Fulamu.

"Svi koji su povezani sa FK Fulam su jako tužni kada su saznali za smrt jednog od naših najvećih igrača ikada", stoji u saopštenju Fulama za koji je Koen odigrao 459 nastupa.

Nakon Koenove smrti, samo su Bobi Čarlton i Džef Herst ostali jedini preživjeli članovi startne postave engleske reprezentacije koja je slavila u finalu.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE.