Preminuo Pele

Čuveni brazilski fudbaler Edson Arantes do Nasimento PELE preminuo je večeras u 83. godini, prenijeli su brazilski mediji.

Fudbal je izgubio svog kralja, poslije duge i teške bolesti, nije uspio da se izbori sa karcinom, pa je tako napustio ovaj svijet.

Ovu vijest su prenijeli brojni svjetski mediji, dok se porodica još nije oglasila.

Pele je 21. decembra primljen u bolnicu kada mu se pogoršalo stanje, kada mu se bolest prošrila na bubrege i srce, a čak mu ni za Božić nije bilo dozovoljeno da provede Božić kod kuće sa porodicom.

Prethodnih dana je njegova porodica i objavila nekoliko fotografija iz bolnice, kada su ostali manje-više bili upoznati s njegovim stanjem.

Nažalost, Pele nije uspio da se izbori i da ponovo stane na noge.

Tokom karijere je igrao za Santos i Njujork Kosmos.

Rekorder je Brazila po broju golova. Mrežu je zatresao 77 puta za 92 utakmice i osvojio četiri Svjetska prvenstva.

Brazilian legend Pelé has passed away at 82, one of the greatest of all time who changed the game. A man with a god-given talent, one of the names who will remain forever in the memory. All thoughts with the family. RIP, legend pic.twitter.com/xxndio7gmM