Preminuo Sven-Goran Erikson

Poznati fudbalski trener Sven-Goran Erikson preminuo je od raka pankreasa u 76 godini.

Prije sedam mjeseci otkrio je javnosti da boluje od raka pankreasa, te da mu je preostalo najviše godinu dana života.

Od tada je fatalno bolesni Erikson nastojao provesti što više vremena s porodicom i ispuniti želje koje ranije nije stigao.

Jedna od njih je da trenira Liverpul. Redsi su mu ispunili želju i proljetos je na Enfieldu vodio njihove legende protiv legendi Ajaksa.

Erikson je u karijeri, između ostalih, trenirao Degerfors, Geteborg, Benfiku, Romu, Fiorentinu, Sampdoriju, Lacio, Mančester siti, Lester, Guangžou, Šangaj, Šenžen, kao i reprezentacije Engleske, Obale Slonovače, Meksika i Filipina.

Zadnje mjesece, a ispostavilo se i dane života Erikson je odlučio pokazati pred kamerama u dokumentarcu koji se počeo prikazivati na Amazon Primeu.

Procurili su njegovi dijelovi, a u njima je Erikson koji gotovo cijelo vrijeme provodi u rodnoj Švedskoj, gdje se opet povezao sa sinom i kćerkom.

Erikson se probio u Geteborgu, s kojim je osvojio dva švedska kupa, ali mu je senzacionalni trijumf u Kupu UEFA 1982. omogućio proboj na veliku scenu.

Preuzeo je Benfiku i u dva angažmana tamo osvojio tri prvenstva i jedan kup, te došao do finala Kupa UEFA 1983. i Kupa šampiona 1990, navodi Nacional.hr.

Ogroman trag ostavio je u Italiji. Kup je osvajao s Romom, Sampdorijom i Lacijom. S Lacijom je to uspio dva puta, a jednom je sa tim timom uzeo i naslov. Isti klub vodio je i do osvajanja Kupa pobjednika kupova, u zadnjem izdanju (1999.) takmičenjem evropskih osvajača kupova. Nebesko plave doveo je i do finala Kupa UEFA.

Zatim je od 2001. do 2006. vodio jednu od najjačih generacija Engleske u istoriji, ali nije uspio proći dalje od četvrtfinala na velikim takmičenjima.

Zadnjih šest godina karijere, do 2019., radio je u Kini i na Filipinima.

Zbog svoje osobnosti i vedrine mnogima je bio jedan od omiljenih trenera u svijetu fudbala.

Na pitanje kako želi da ga se pamti, odgovorio je:

"Nadam se da će ljudi reći da sam bio dobar čovjek, ali neće svi to govoriti. Nadam se da ćete me pamtiti kao pozitivnog tipa koji se trudio dati sve od sebe. Nemojte žaliti, smijte se. Hvala vam na svemu. Treneri, igrači, navijači, bilo je fantastično. Pazite na sebe i pazite na svoj život. I živite ga. Zbogom".

