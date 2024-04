Preminuo bivši njemački reprezentativac

Bivši njemački reprezentativac Bernd Holcenbajn, preminuo je 78. godini.

Mediji u ovoj zemlji prenose da je umro nakon duge borbe sa demencijom.

U dresu Njemačke osvojio je Svjetsko prvenstvo 1974. godine, kada su “Panceri” u finalu savladali Nizozemsku.

Na 40 utakmica u dresu Njemačke dao je pet golova, piše CMD.

It's a sad day for Eintracht Frankfurt. A great legend has left us. Bernd Hölzenbein, passed away on Monday at the age of 78, surrounded by his family. pic.twitter.com/FtKNp9WIaB