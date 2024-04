Preminuo čuveni menadžer Velibor Džarovski

Čuveni menadžer, Velibor Džarovski, čovjek kog su zvali "kraljem nameštaljki", preminuo je u 75. godini života, poslije kraće bolesti, a vijest je potvrdila i porodica, prenosi Sport Klub.

Urbane legende o ovom harizmatičnom spletkarošu i dan danas se prepričavaju.

Popularni Džaro je i po sopstvenim priznanjima u nekadašnjoj Jugoslaviji namjestio više desetina fudbalskih utakmica. Sredinom 2015. godine je u jednom intervjuu pozitivno odgovorio na pitanje da li u Srbiji i danas ima dogovorenih utakmica.

Džarovski je inače bio i menadžer mnogim estradnim zvijezdama, zastupao je Zdravka Čolića i Bijelo Dugme, Mišu Kovača, Terezu Kesoviju i mnoge druge.

Organizovao je i brojne koncerte, a nikada nije krio da je tokom svog života namještao sportske utakmice.

Prva koju je namjestio bila je između Jugokokte i Tikveša, a platio je 500.000 dinara da se odigra onako kako je on zamislio. Vjerovali ili ne, uspeo je da sredi da se jedan meč niželigaša u Makedoniji završi rezultatom 134:0. Bio je to susret Leskoec – Velgošti, koji se odigrao davne 1971. godine.

„Kralj nameštaljki“ je u istom onom intervjuu iz 2015. godine, objašnjavao kako su se dogovarali rezultati utakmica.

„Postoje namještene utakmice, u to su uključeni svi. I uprave, stručni štabovi i igrači, odnosno lažirane utakmice, sa time je upoznato nekoliko igrača. Ko to danas radi? Svi! Namještaju političari koji su na vlasti, a uključeni su u rad klubova. Oni rade to zbog svoje promocije. Moguće je da najbolji igrač na terenu namjesti utakmicu. Onaj ko zna da gleda, lako može da utvrdi da je utakmica namještena“, rekao je Džarovski te 2015. godine.

