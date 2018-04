Preminuo francuski fudbaler Diop

C'est avec une énorme tristesse que nous vous faisons part du décès de notre joueur Samba Diop. Il s'agit d'un moment extrêmement difficile pour nous tous. Tout le club du HAC présente ses plus sincères condoléances à la famille de Samba.

