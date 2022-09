Preminuo fudbaler Nikolas Šindelholc

Nekadašnji fudbaler Bazela, Tuna, Lucerna i Araua Nikolas Šindelholc preminuo je u 34. godini od karcinoma pluća.

"Bazel tuguje zbog gubitka Nikolasa Šindelholca. Naš nekadašnji kapiten mlade ekipe preminuo je od raka u dobi od samo 34 godine. Cijeli Bazel je šokiran ovom viješću i izražava svoju iskrenu saučešće ožalošćenoj porodici. Počivaj u miru Niko", saopšteno je iz Fudbalskog kluba Bazel.

Šindelholc je fudbalsku abecedu naučio u Bazelu, gdje je prošao sve mlađe kategorije i mladi tim. Prvi transfer ostvario je 2009. godine u Tun, gdje ostavio i najdublji trag (136 utakmica u osam godina).

FC Basel mourns the loss of Nicolas Schindelholz. Our former U21 captain died of cancer at the age of just 34. FCB is shocked and deeply saddened by this news and expresses heartfelt condolences to all of the family and friends. Rest in peace Nico. pic.twitter.com/cpwWHyxSCy