Preminuo legendarni engleski fudbaler

Legendarni engleski fudbaler Martin Piters preminuo je u 77. godini, potvrdila je njegova porodica.

Pitersu je 2016. godine dijagnostifikovana Alchajmerova bolest, a tri godine kasnije je njegova borba nažalost gotova.

Piters je bio junak engleske reprezentacije koja je 1966. godine pokorila Evropu, a upravo on je postigao gol u finalu protiv Zapadne Njemačke.

Što se klupske karijere tiče, Piters je nastupao za Vest Hem 11 godina, a potom je po pet sezona nosio dresove Totenhema i Noriča, a posljednju sezonu u karijeri je bio član Šefild junajteda.

