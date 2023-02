Preminuo legendarni fudbaler Real Madrida

​Legenda Real Madrida, Amensio Amaro koji je za klub igrao tokom zlatnog perioda 14 godina, preminuo je u 83. godini.

Amara obožavaju navijači španske ekipe jer je odigrao 471 utakmicu, postigao 155 golova i pomogao im doći do devet naslova prvaka nakon što je došao iz Deportivo La Korunje davne 1962. godine.

Amaro je dobio nadimak El Brujo (Mađioničar) tokom igranja na desnom krilu i postao je počasni predsjednik kluba. Njegovu smrt objavili su na službenim stranicama Real Madrida.

U saopštenju stoji: "CF Real Madrid, njegov predsjednik i Upravni odbor duboko žale zbog smrti Amensija Amara, počasnog predsjednika Real Madrida i jedne od velikih legendi našeg kluba i svjetskog fudbala.

Real Madrid želi izraziti saučešće i naklonost njegovoj supruzi Konsuelo, njegovoj djeci Oskaru, Belenu, Amansiju, Patriciji, Markosu i Klaudiji, njegovom bratu Huanu Karlosu, njegovim unucima i svim njegovim rođacima, kolegama i voljenima.

Real Madrid legend & honorary President Amancio Amaro has passed away at 83. RIP pic.twitter.com/AwGmS06W9X — Madrid Zone (@theMadridZone) February 21, 2023

Osim Evropskog kupa 1966. godine, Amaro je s Real Madridom osvojio devet liga i tri španska kupa."

Amaro je u Real došao nakon slavne decenije uspjeha, tokom kojeg su osvojili nevjerovatnih pet uzastopnih evropskih kupova.

Bio je dio sljedeće faze koji je nosio zamah naprijed i pomogao Realu da se uspostavi kao supersila u igri.

Amancio Amaro, Alfredo Di Stéfano & Paco Gento #RealMadrid pic.twitter.com/qqK9GAZ4AT — El Fútbol Que Yo Viví (@futbol_vivi) October 18, 2022

Nakon igračke karijere, Amaro je postao trener Kastilje, Realove podružnice.

Odveo ih je do naslova drugoligaša i ostali su jedina pomoćna ekipa kojoj je to uspjelo do danas.