Preminuo poznati njemački fudbalski trener

Nekadašnji njemački fudbalski trener Krištof Daum preminuo je u 70. godini, prenio je danas "Bild".

Daum je u igračkoj karijeri nastupao za Ajntraht iz Duizburga i drugi tim Kelna.

On je trenersku karijeru počeo 1986. godine na klupi Kelna. Daum je ovaj klub vodio od 1986. do 1990. godine, kao i od 2006. do 2009.

On je pored Kelna trenirao Štutgart, Bešiktaš, Bajer Leverkuzen, Austriju Beč, Fenerbahče, Ajntraht Frankfurt, Klub Briž, Bursu i reprezentaciju Rumunije.

Daum se 2017. povukao sa mejsta selektora Rumunije, a prije nekoliko godina je objavio da boluje od kancera.

(Tanjug)

