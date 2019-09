Sin proslavljenog brazilskog fudbalera Kafua, Danilo preminuo je od srčanog udara, piše brazilski list Globo Esporte.

Do tragedije je došlo kada je Kafuov sin igrao fudbal u porodičnoj kući u Barueri.

On je prevezen u bolnicu, ali su ljekari odmah konstatovali smrt.

Osim Danila, Kafu ima još dva sina.

Son of Brazil legend Cafu dies of heart attack while playing football aged 30 https://t.co/8wVDZdwFfA