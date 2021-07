Prešao u rivalski klub za "siću", navijači pale dresove

Samo što je Evropsko prvenstvo završeno, a Nizozemci neslavno ispali u osmini finala od Češke, njihov klupski fudbal zadesio je novi potres.

Jedan od najboljih fudbalera Fejenorda Stiven Bergajs (29), odlučio je da napusti Roterdam i pojača redove najvećeg rivala Ajaksa.

Bergajs je iskoristio mogućnost da prevremeno (godinu prije isteka ugovora) napusti Fejenord, kome sleduje obeštećenje od oko 5,5 miliona evra, dok će fudbaler u Amsterdamu zarađivati 4 miliona i biti u rangu sa najplaćenijim igračima Ajaksa - Dušanom Tadićem i Sebastijanom Aleom.

Krilni fudbaler je ovog ljeta bio član selekcije Holandije koja je igrala na Euru, ali se nije proslavio. Uprkos toj činjenici, ovaj transfer se smatra "poslom vijeka" jer se rijetko dešavalo da igrači mijenjaju sredinu na relaciji Roterdam - Amsterdam zbog međusobne mržnje navijača dva kluba.

Holland. 12.07.2021 The most spicy Eredivisie transfer of the century is official. Steven Berghuis exchanges Feyenoord for arch-rival Ajax. Furious Feynoord fans started burning t-shirts with his name on them.#Feyenoord #Ajax pic.twitter.com/LqXtPSe7TD